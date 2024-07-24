МИД Ирана вызвал посла Германии в Тегеране после закрытия Исламского центра в Гамбурге

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Посол Германии в Тегеране Ханс-Удо Муцель вызван в иранское внешнеполитическое ведомство в связи с «закрытием полицией ФРГ ряда исламских центров». Об этом сообщило агентство IRNA.

Ранее МВД Германии запретило Исламский центр в Гамбурге (IZH) и его подразделения на территории ФРГ. По утверждению ведомства, центр – экстремистская организация, преследующая антиконституционные цели. По словам главы МВД Нэнси Фезер, Исламский центр в Гамбурге и его филиалы поддерживают ливанскую шиитскую организацию «Хезболлах», деятельность которой запрещена на территории Германии.