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Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году

Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что намерен баллотироваться на второй срок в 2025 году.

На летней пресс-конференции в Берлине Олаф Шольц, будучи членом социал-демократической партии в Германии (СДПГ), отметил о планах своей партии одержать победу на предстоящих парламентских выборах. При этом политик отметил, что снова будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ.

«СДПГ — очень сплоченная партия», — сказал Шольц. «И я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером».

Парламентские выборы в Германии запланированы на осень 2025 года.

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