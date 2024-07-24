Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада пытались убить
Как пишет Iran International, попытка покушения совершена, когда экс-президент должен был отправиться на траурную церемонию в день Тасуа.
Согласно сообщению, перед отъездом руководитель его службы безопасности, как обычно, сел в основной автомобиль бывшего президента Ирана Toyota Land Cruiser, чтобы проверить машину.
После проверки автомобиля руководитель службы безопасности попросил Ахмадинежада пересесть в другую машину, так как в той машине оказался не отремонтирован кондиционер.
По дороге на автодороге Карадж-Казвин у Land Cruiser, в котором находились некоторые спутники и телохранители Ахмадинежата, внезапно оторвался руль и отказали тормоза. Сам экс-президент ехал в другой машине.
Автомобиль трижды перевернулся и врезался в бетонное ограждение.
Примерно за день до поездки служба безопасности Ахмадинежада доставила его основное транспортное средство Toyota Land Cruiser в соответствующее подразделение президентского учреждения для ремонта из-за неисправности кондиционера.