Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада пытались убить

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Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада пытались убить

Как пишет Iran International, попытка покушения совершена, когда экс-президент должен был отправиться на траурную церемонию в день Тасуа.

Согласно сообщению, перед отъездом руководитель его службы безопасности, как обычно, сел в основной автомобиль бывшего президента Ирана Toyota Land Cruiser, чтобы проверить машину.

После проверки автомобиля руководитель службы безопасности попросил Ахмадинежада пересесть в другую машину, так как в той машине оказался не отремонтирован кондиционер.

По дороге на автодороге Карадж-Казвин у Land Cruiser, в котором находились некоторые спутники и телохранители Ахмадинежата, внезапно оторвался руль и отказали тормоза. Сам экс-президент ехал в другой машине.

Автомобиль трижды перевернулся и врезался в бетонное ограждение.

Примерно за день до поездки служба безопасности Ахмадинежада доставила его основное транспортное средство Toyota Land Cruiser в соответствующее подразделение президентского учреждения для ремонта из-за неисправности кондиционера.