В МИД Азербайджана отреагировали на предложение России

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Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России и на других площадках.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, комментируя готовность Москвы организовать встречу сторон.

«Азербайджанская сторона всегда была готова к переговорам с армянской стороной в России и на других площадках», – сказал Гаджизаде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 24 июля на брифинге, что российская сторона готова предоставить площадку для переговоров представителей Баку и Еревана и создаст для них максимально комфортные условия.