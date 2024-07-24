Фидан: Четвертая война в Газе может оказаться неизбежной |
Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада пытались убить |
Армения стала крупнейшим покупателем индийского оружия |
Кобахидзе назвал организаторов покушения на Иванишвили |
Появились новые видеокадры Агададаша Агаева с топором |
СГБ Грузии: Живущие в Украине экс-представители власти готовят убийство Иванишвили |
Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку |
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео) |
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине |
Главное Важно

Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке

Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке

Проект соглашения о сотрудничестве Азербайджана и Казахстана в сфере военной разведки в области обороны разместили на портале «Открытые НПА» для обсуждения. В соглашении содержится взаимный обмен разведывательной военной информацией по террористическим и экстремистским организациям.

А также проведение на территориях государств совместных мероприятий боевой подготовки для личного состава министерств обороны, сообщает «Спутник Казахстан».

При этом, стороны самостоятельно несут расходы по реализации мероприятий, если только не будет отдельных договоренностей.

«Споры и разногласия решаются путем взаимных переговоров и консультаций, без передачи на рассмотрение в какой-либо национальный, международный суд или третьей стороны», – говорится в проекте соглашения.

Соглашение о военной разведке заключается сроком на 5 лет и если одна из сторон решит его расторгнуть, то она обязана будет сообщить об этом не менее чем за 6 месяцев.

Обсуждение продлится до 6 августа.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке
Важно

Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке

2024/07/24, 14:45
Америке не удалось избежать разоблачения
Важно

Америке не удалось избежать разоблачения

2024/07/23, 08:53
Армения испытала новое вооружение против Азербайджана по указанию США, Франции и ЕС: «Минвал» узнал сенсационные подробности
Важно

Армения испытала новое вооружение против Азербайджана по указанию США, Франции и ЕС: «Минвал» узнал сенсационные подробности

2024/07/22, 10:49
Ильхам Алиев очертил новые грани Концепции мирного возвращения азербайджанцев в Иреван
Важно

Ильхам Алиев очертил новые грани Концепции мирного возвращения азербайджанцев в Иреван

2024/07/22, 10:43
Концептуальные ответы Алиева: президент пролил свет на ключевые стратегические направления
Важно

Концептуальные ответы Алиева: президент пролил свет на ключевые стратегические направления

2024/07/22, 09:16
Нырок в кусты: почему Пашинян испугался Алиева?
Важно

Нырок в кусты: почему Пашинян испугался Алиева?

2024/07/21, 23:17
Сбой в системе показал, насколько государства уязвимы
Важно

Сбой в системе показал, насколько государства уязвимы

2024/07/20, 14:36
Неожиданный поворот: ситуация на переговорах изменилась
Важно

Неожиданный поворот: ситуация на переговорах изменилась

2024/07/18, 16:50
Филипп Экозьянц: «Если Алиев сегодня завоюет Армению, то через пару тысяч лет он станет великим армянским царем, а главное - любимым»
Важно

Филипп Экозьянц: «Если Алиев сегодня завоюет Армению, то через пару тысяч лет он станет великим армянским царем, а главное – любимым»

2024/07/18, 11:03