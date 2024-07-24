Азербайджан и Казахстан заключат соглашение о военной разведке

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Проект соглашения о сотрудничестве Азербайджана и Казахстана в сфере военной разведки в области обороны разместили на портале «Открытые НПА» для обсуждения. В соглашении содержится взаимный обмен разведывательной военной информацией по террористическим и экстремистским организациям.

А также проведение на территориях государств совместных мероприятий боевой подготовки для личного состава министерств обороны, сообщает «Спутник Казахстан».

При этом, стороны самостоятельно несут расходы по реализации мероприятий, если только не будет отдельных договоренностей.

«Споры и разногласия решаются путем взаимных переговоров и консультаций, без передачи на рассмотрение в какой-либо национальный, международный суд или третьей стороны», – говорится в проекте соглашения.

Соглашение о военной разведке заключается сроком на 5 лет и если одна из сторон решит его расторгнуть, то она обязана будет сообщить об этом не менее чем за 6 месяцев.

Обсуждение продлится до 6 августа.