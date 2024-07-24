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В WhatsApp появится функция из Telegram

В WhatsApp появится функция из Telegram

Для WhatsApp разрабатывают функцию, которая позволит пользователям создавать никнеймы, что повысит уровень конфиденциальности, позволяя находить людей по этому параметру, не раскрывая номер телефона. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

На данный момент функция находится в стадии разработки, и создатели WhatsApp планируют доработать ее до официального выпуска. Пользователи смогут указывать уникальные имена, которые будут отображаться вместо номера телефона.

Отмечается, что контакты смогут находить пользователей как по номеру телефона, так и с помощью никнейма, что, по мнению WABetaInfo, повысит уровень конфиденциальности.

Функция все еще находится в разработке, и точные сроки ее выпуска пока неизвестны. Пока что она заявлена только для веб-версии WhatsApp, доступного в браузере. Появится ли нововведение в приложениях на Android, iOS и ПК, не уточняется.

Аналогичная функция представлена и в Telegram, где пользователи тоже могут скрывать свой номер телефона, оставив видимым только никнейм.

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