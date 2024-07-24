Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами в Парке Победы в Баку (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми в Парке Победы в Баку.

Директор компании PMD Projects Нариман Топчубашев проинформировал главу государства о работах, проводимых в парке, передает Азертадж.

Распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, было поручено создать в Баку Мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы с целью демонстрации общественности беспримерного героизма азербайджанского народа в Отечественной войне и одержанной им исторической Победы, увековечения светлой памяти наших шехидов. Сразу же после Распоряжения был подготовлен проект Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы и начались строительные работы.

Отметим, что 27 сентября 2023 года – в День памяти – президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы. Глава государства и первая леди ознакомились с проводимой здесь работой.

Парк Победы, создаваемый на проспекте 8 Ноября, охватывает территорию площадью более девяти гектаров.

На входе в парк будет установлена арка, состоящая из 44 элементов. Она символизирует собой начало пути к Победе. Высота арки, строительство которой еще продолжается, составляет 44 метра, а ширина – 22 метра.

В переходе к парку будет установлен мемориальный памятник в честь Дня Победы – 8 Ноября. Памятник станет олицетворением Дня Победы и несокрушимого единства. Вокруг него будет разбита озеленительная полоса, воссоздающая узоры и орнаменты карабахских ковров.

Вход в Музей Победы будет в двух направлениях со стороны парковой зоны. На боковой стене музея, площадь которого составляет 9 тысяч 200 квадратных метров, будут написаны имена солдат и офицеров, ставших шехидами в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

После посещения музея посетители смогут войти в парковую часть. В Парке Победы будут созданы также тематический сад, каскад водопадов, Карабахский мемориальный сквер и общая смотровая площадка. В конце парка планируется построить площадь Флага Свободы.

Мемориальный сквер будет разбит в конце парка. Тропинка, спускающаяся к этому участку, будет обрамлена высокими бордюрами из цветов и озеленений. На прилегающей к мемориальному скверу территории будут созданы уголки отдыха, установлены скамейки. В центре водного бассейна будет развеваться Флаг Азербайджана.