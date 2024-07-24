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Захарова о выделение ЕС военной помощи Армении: Европейский фонд мира – это не про мир, этот фонд про войну (видео)

Захарова о выделение ЕС военной помощи Армении: Европейский фонд мира – это не про мир, этот фонд про войну (видео)

За планами ЕС направить 10 млн евро ВС Армении стоят геополитические расчеты распространить свое деструктивное влияние и на регион Южного Кавказа.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

«Ну как же может пережить коллективный Запад, что на карте одним горячим регионом станет меньше!? А Европейский фонд мира – это не про мир, не про стабильность, не про безопасность. Этот фонд про войну, про провоцирование стран, про кровопролитие. Ничего хорошего для безопасности и стабильности региона в результате таких подходов Запада в русле принципа «разделяй и властвуй, сталкивай и стравливай» на накачивании Южного Кавказа оружием не выйдет», – сказала она.

Захарова отметила, что Евросоюз утратил мирный фундамент и не имеет мирного потенциала.

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