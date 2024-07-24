В клинике прокомментировали инцидент с Агададашем Агаевым

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В клинике, на территории которой народный артист Азербайджана Агададаш Агаев подрался с охранником и метнул в него топор, прокомментировали данный инцидент.

В «Medera Hospital» рассказали местным СМИ, что за день до происшествия, вечером 21 июля, Агададаш Агаев, обратившийся в больницу из-за проблем со здоровьем, получил соответствующую медицинскую помощь и был отправлен домой.

«На следующее утро, около 7 часов, на территории больницы было совершено нападение с применением топора на Нуреттина Джалилова, охранника охранного предприятия «Vətən N». В результате хулиганства со стороны Агададаша Агаева, который считает себя выше закона и правил поведения в обществе, была ранена сотрудница больницы Назакет Пашаева. После того, как Нуреддин Джалилов увернулся от брошенного Агададашем Агаевым в его сторону топора, он ударился об стену и ранил сотрудницу клиники Назакет Пашаеву.

Этот инцидент, не подобающей народному артисту, могл закончиться и более трагично. Агададаш Агаев, представлявший опасность для жизни сотрудников и пациентов больницы, вместо того чтобы извиниться перед обществом и сдаться правосудию заявил, что это был мелкий инцидент, который не следует преувеличивать. После действий Нуреддина Джалилова Агададашу Агаеву пришлось отступить.

Для информации отметим, что Нуреддин Джалилов осуществляет охрану больницы согласно контракту, заключенному с руководителем охранного предприятия » Vətən N » Валехом Султановым. Нуреддин Джалилов получил травму носа, предотвращая нападение Агададаша Агаева. В связи с этим он обратился в клинику и ему была оказана медицинская помощь», – сказали в клинике.