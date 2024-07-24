В МИД России снова предлагают площадку Азербайджану и Армении и гарантируют «комфортные условия»

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Российская сторона готова предоставить площадку для переговоров представителей Баку и Еревана, создаст для них максимально комфортные условия.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«В русле достигнутых договоренностей Москва неоднократно принимала раунды армяно-азербайджанских переговоров по проекту мирного договора. Готова, всегда это подчеркивали, делать это и далее. Гарантируем создание максимально комфортных условий для работы обеих делегаций в предпочтительном для них двустороннем формате», – сказала дипломат.