В Баку ограничено движение на одной из улиц

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В Баку в связи с ремонтными работами на дорогах движение транспортных средств ограничено на улице Ахмеда Раджабли (участок от улицы Тебриза до улицы Фатали хана Хойского).

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, из-за введенного ограничения движение регулярных автобусных маршрутов №2, 5, 9, 11 и 24 организовано альтернативно через улицы Ага Нейматуллы, Улугбека, Фатали хана Хойского и Фаига Юсифова.