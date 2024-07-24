Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

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Украинские власти готовы вступить в диалог с Россией по поводу завершения конфликта, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И, пишет РИА Новости.

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира», — привела слова Кулебы официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ван И в ответ подчеркнул приверженность КНР политическому варианту разрешению российско-украинского конфликта и заверил, что страна продолжит играть конструктивную роль в его урегулировании.