Обзор мировой прессы: У Трампа – новая проблема

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Предвыборная гонка в США, остается в центре внимания ведущих мировых СМИ. В частности, обсуждается неожиданно возникшая проблема кандидата в президенты Дональда Трампа в лице вице-президента США Камалы Харрис, которой демократы заменили Джо Байдена.

Так, Reuters/Ipsos провел опрос, согласно результатам которого Камала Харрис опередила кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на два процентных пункта. Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%. В исследовании от 15–16 июля они оба получили 44%, а 1–2 июля Трамп опередил Харрис на один процентный пункт.

В свою очередь, предвыборный штаб кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа во вторник подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию США (FEC), утверждая, что Камала Харрис не может законно завладеть средствами, собранными в ходе предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Предвыборный штаб Трампа утверждает, что Харрис предприняла «наглый захват денег», согласно заявлению Дэвида Уоррингтона, главного юрисконсульта предвыборного штаба. В документе, который был передан агентству Reuters, Уоррингтон заявил, что Харрис находилась в процессе совершения того, что он назвал «крупнейшим нарушением финансирования избирательной кампании в американской истории».

СNBС пишет о том, что тем временем Камала Харрис впервые приняла участие в предвыборной кампании, которая проходила в городе Милуоки, штат Висконсин. Она выступила с заявлением: «Мы не вернемся назад, потому что наша борьба — за будущее, это борьба за свободу. Поколения американцев до нас вели борьбу за свободу. И теперь, Висконсин, эстафета в наших руках». Так же Харрис сравнила оппонента-республиканца с мошенниками, которых, по ее словам, она преследовала в судебном порядке. В предвыборном штабе заявили, что вчерашний митинг собрал 3 тысячи человек, что сделало его самым крупным митингом в цикле 2024 года для кандидата в президенты от Демократической партии.

NBC News прогнозирует, что Харрис получила поддержку большинства заявленных делегатов от Демократической партии, что укрепило ее позицию лидера и еще больше обескуражило любых потенциальных соперников.

Трамп тем временем раскритиковал ее действия и написал в социальных сетях: «Лживая Камала Харрис, уничтожает все к чему прикасается!».

Как сообщает Politico, лидеры республиканцев в Палате представителей посоветовали законодателям сосредоточиться на критике деятельности вице-президента Камалы Харрис без упоминания ее расы и пола после едких замечаний некоторых республиканцев, нападавших на нее на основании идентичности во время закрытой вечеринки во вторник.

Независимый же кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети «Х» заявил, что в США грядет революция.

«В этой стране будет революция. Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или будет захвачена темными, регрессивными силами. Выбор за нами», — отметил Кеннеди.

Владимир Мясников