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Появились новые видеокадры Агададаша Агаева с топором

Появились новые видеокадры Агададаша Агаева с топором

Появились новые кадры инцидента в больнице, где народный артист Агдадаш Агаев метнул топор в охранника и попал в уборщицу.

Напомним, по информации МВД, 22 июля Джалилов обратился в полицию и сообщил, что около 7 часов того же дня Агададаш Агаев использовал в его адрес нецензурную лексику и оскорбил его, а также угрожал топором.

Джалилов упомянул, что народный артист бросил в него топор, который попал в ногу уборщицы клиники Н.Пашаевой и ранил ее.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Стороны конфликта Н.Джалилов и А.Агаев привлечены к уголовной ответственности.

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