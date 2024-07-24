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О своем решении ехать ли в Баку на конференцию COP29 Пашинян сообщит в августе

О своем решении ехать ли в Баку на конференцию COP29 Пашинян сообщит в августе

Никол Пашинян собирается в августе созвать пресс-конференцию, на которой коснется вопроса приглашения Армении принять участие на конференции ООН по изменению климата COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Об этом газете «Грапарак» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью.

Журналисты издания направили правительству письменный запрос с просьбой сообщить, когда армянская сторона получила приглашение, о котором говорил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, и что ответила администрация премьер-министра Армении. Они также спросили, собирается ли премьер Армении ехать в Баку, чтобы принять участие в конференции COP29.

«Премьер – министр Никол Пашинян коснется указанных вами вопросов после отпуска, в ходе пресс-конференции в августе», – ответили в правительстве.

Азербайджан направил официальное приглашение Армении на климатическую конференцию ООН COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября этого года. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

«Мухтар Бабаев (министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 – прим. ТАСС) направил соответствующее письмо-приглашение МИД Армении», – сказал Гаджиев изданию The National.

По его словам, отправка этого письма, когда две страны не имеют официальных дипломатических отношений, «является иллюстрацией доброй воли Азербайджана и его инклюзивного подхода».

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