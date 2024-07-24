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NYT: жители сельской местности в Грузии сожалеют о распаде СССР

NYT: жители сельской местности в Грузии сожалеют о распаде СССР

Жители промышленной глубинки в Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для страны, они не хотят, чтобы страна вступала в Европейский Союз и НАТО, пишет The New York Times (NYT).

В материале говорится, что несмотря на то, что в последние годы Грузия наметила курс на сближение с западными странами, жители небольших грузинских городов не хотят этого. Обозреватель отметил, что якобы 60% населения республики хотели бы вступить в Евросоюз и НАТО. NYT подчеркивает, что страна разделилась на тех, кто видит будущее Грузии на Западе, и тех, кто тоскует по Советскому Союзу.

«Для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания», — пояснил журналист.

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