Секретная служба посоветовала Трампу проводить митинги на закрытых площадках

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Секретная служба США рекомендовала кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу проводить предвыборные митинги только на крытых площадках.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Washington Post (WP).

После состоявшегося 13 июля в Пенсильвании покушения на Трампа сотрудники Секретной службы рекомендовали политику и его предвыборному штабу по соображениям безопасности прекратить на открытом воздухе организацию крупных митингов и мероприятий с большим числом посетителей.

В связи с этим предвыборный штаб экс-президента ищет крытые площадки, в частности, баскетбольные стадионы, которые могли бы вместить несколько тысяч человек. Проведение мероприятий на открытом воздухе больше не планируется.