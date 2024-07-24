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The Economist: Камала Харрис не такая харизматичная и наглая, как Трамп

The Economist: Камала Харрис не такая харизматичная и наглая, как Трамп

Вице-президент США Камала Харрис вряд ли сможет одержать победу на выборах главы государства из-за двух недостатков. Ее шансы возглавить Белый дом оценила британская газета The Economist.

Отмечается, что Харрис является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства. При этом, по мнению издания, она не такая харизматичная и наглая, как бизнесмен, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. «Харрис с трудом удается импровизировать на выступлениях, что является одной из ключевых компетенций политиков», — назвали в материале ее недостаток.

Еще одним препятствием для ее победы на выборах могут стать сжатые сроки, в которые она должна будет провести свою кампанию. В статье напомнили, что в 2020 году ее попытка стать кандидатом в президенты страны от демократов потерпела крах. Как считают авторы материала, Харрис имеет мало шансов стать главой государства.

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