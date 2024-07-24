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Почему Барак Обама не может баллотироваться на пост президента США

Почему Барак Обама не может баллотироваться на пост президента США

В связи с недавним решением президента Джо Байдена прекратить свою заявку на переизбрание возникли предположения о кандидатах, которые могли бы заменить его. Одно имя, которое может всплыть в таких дискуссиях, – бывший президент Барак Обама. Но остается вопрос: может ли Обама снова баллотироваться в президенты?

Ответ отрицательный, пишет USA Today. Обама не может снова баллотироваться в президенты из-за 22-й поправки к Конституции США. Эта поправка была ратифицирована в 1951 году в ответ на беспрецедентный четырехлетний президентский срок Франклина Д. Рузвельта, который вызвал опасения по поводу потенциальной чрезмерности исполнительной власти.

22-я поправка гласит, что “ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз, и ни одно лицо, которое занимало должность президента или исполняло обязанности президента более двух лет из срока, на который президентом было избрано какое-либо другое лицо, не может быть избрано на должность президента более одного раза”.

Это положение гарантирует, что если кто-то проработал два срока на посту президента, ему конституционно запрещено снова баллотироваться на пост президента, даже после перерыва.

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