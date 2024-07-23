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Злоумышленники похитили в Армении россиянина

Злоумышленники похитили в Армении россиянина

В Армении похитили гражданина РФ Сергея Ферова и потребовали от его родственников $650 тыс., сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com. Инцидент произошел 22 июля.

По предварительным данным, к преступлению причастны 22-летний гражданин Грузии Николоз Аташов и 39-летний житель Гегаркуника Геворг С. Они посадили Ферова в автомобиль Lexus и увезли в одну из гостиниц Цахкадзора, где связались с его близкими и под угрозой расправы потребовали выкуп.

Позже полицейские получили оперативную информацию и по горячим следам задержали злоумышленников.

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