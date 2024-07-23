Макрон исключил досрочный уход со своего поста

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет возглавлять республику до конца своего президентского срока.
«Французы доверили мне этот пост во второй раз, и я буду выполнять свои обязанности до конца [президентского срока]», – сказал глава государства в эфире телеканала France 2.
Он заявил также, что речь о новом роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) не зайдет, если политические силы в стране смогут договориться. «Если те силы, которые могут образовать большинство, хотят стабильности, то роспуска парламента не будет», – отметил президент.