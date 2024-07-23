Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео) |
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине |
Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+) |
Белый дом: Байден доработает до конца своего срока |
Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ |
Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте |
Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям |
Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США |
Взявшим в заложники ребенка оказался его отец (обновлено, видео) |
Главное Политика

Макрон исключил досрочный уход со своего поста

Макрон исключил досрочный уход со своего поста

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет возглавлять республику до конца своего президентского срока.

«Французы доверили мне этот пост во второй раз, и я буду выполнять свои обязанности до конца [президентского срока]», – сказал глава государства в эфире телеканала France 2.

Он заявил также, что речь о новом роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) не зайдет, если политические силы в стране смогут договориться. «Если те силы, которые могут образовать большинство, хотят стабильности, то роспуска парламента не будет», – отметил президент.

Теги:
Из этой рубрики
Почему Барак Обама не может баллотироваться на пост президента США
Политика

Почему Барак Обама не может баллотироваться на пост президента США

2024/07/24, 00:24
Один раунд дебатов с Камалой Харрис Трампа не устраивает
Политика

Один раунд дебатов с Камалой Харрис Трампа не устраивает

2024/07/23, 23:53
Макрон исключил досрочный уход со своего поста
Политика

Макрон исключил досрочный уход со своего поста

2024/07/23, 23:25
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине
Политика

Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине

2024/07/23, 22:33
Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ
Политика

Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ

2024/07/23, 19:23
Начался визит Кулебы в Китай (видео)
Политика

Начался визит Кулебы в Китай (видео)

2024/07/23, 18:01
Пойдёт ли Грузия в ОДКБ?
Политика

Пойдёт ли Грузия в ОДКБ?

2024/07/23, 16:28
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама
Политика

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама

2024/07/23, 15:48
Самир Шарифов и Александр Грушко обсудили проблематику отношений с ЕС и НАТО
Политика

Самир Шарифов и Александр Грушко обсудили проблематику отношений с ЕС и НАТО

2024/07/23, 15:24