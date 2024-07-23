Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+)

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27 февраля 2022 года на пограничном посту Кучурган на границе Украины с непризнанным Приднестровьем произошло «боевое» столкновение группы «Воинов Самсона» с азербайджанскими гражданами, которые ожидали пересечения границы.

Об этом пишет украинский общественный деятель Марк Гордиенко.

Он утверждает, что группа, возглавляемая Андреем Бабенко, получила информацию о том, что азербайджанцы перевозят миллион долларов, и отправила шесть «воинов» и одного полицейского для ограбления.

На место приехали две машины: «Mercedes G500» и «Infiniti X35», зарегистрированные на жену Бабенко. Группа остановила машины азербайджанцев, предъявив удостоверение полиции, после чего расстреляла их и скрылась с места происшествия. Прокурор и начальник уголовного розыска попытались обвинить одесских патриотов, но оружие не совпало.

Бабенко организовал признание одного из своих водителей, Пронько Валерия, взявшего всю вину на себя. Дело сейчас рассматривается в раздельнянском суде, однако ожидается международный скандал.

Автор поста призывает прокуратуру к расследованию массового убийства и грабежа.