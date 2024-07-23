Белый дом: Байден доработает до конца своего срока

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С самого начала президентского срока Джо Байден считал, что вице-президент Камала Харрис готова быть главой США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в эфире телеканал ABC News.

«Он выбрал Камалу Харрис в вице-президенты, поскольку с первого дня верил, что она будет способна руководить», – уточнила представитель Белого дома.

Байден уверен, что Харрис является «подходящим человеком» для того, чтобы возглавить кампанию Демократической партии.

Несмотря на то, что лидер США вышел из предвыборной гонки, его работа на посту президента не окончена, добавила Жан-Пьер. 81-летний Байден намерен довести ее до конца перед уходом.