В Азербайджане при попытке бегства из страны задержаны граждане Китая

308 Просмотров

В полицию поступила информация о том, что 17 июля из дома в поселке Сарай Абшеронского района был похищен сейф, в котором находилось 130 тысяч долларов США и золотые украшения весом 700 гр. В ходе расследования подозрение пало на граждан Китая, на след которых напала полиция.

Как сообщили в пресс-службе МВД, при попытке бегства из страны по подозрению в совершении кражи были задержаны граждане Китая В.Чжижан и В.Хонгфу. В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято 17 306 долларов, 9586 дирхамов, другая валюта и золотые украшения весом 147 гр.

В настоящее время следствие выясняет, куда иностранцы дели остальные золото и деньги. По факту в Управлении полиции Абшеронского района возбуждено уголовное дело.