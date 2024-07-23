В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

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Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана объявила «желтое» предупреждение о ветре. Информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечено, что в соответствии с «желтым» предупреждением, 24 июля днем ​​в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер кратковременно усилится до 13,9-20,7 м/с. Также в соответствии с «желтым» предупреждением, в Бардинском, Тертерском, Агстафинском, Товузском, Агдамском, и в других регионах Азербайджана 24-26 июля восточный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.