В Азербайджане отныне будет наказываться и принуждение к вступлению в брак мужчин

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Из законодательства исключен случай относительно принуждения к вступлению в брак только женщин. Это отражено в изменении в Уголовный кодекс, утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

С этим изменением статья 176-1 Уголовного кодекса (Принуждение женщины к вступлению в брак) переименовывается в «Принуждение к вступлению в брак или ранний брак» и тем самым расширяется круг лиц, пострадавших от преступления. Отметим, что согласно действующему закону, за принуждение женщины к вступлению в брак предусматривается штраф в размере от двух до трех тысяч манатов или лишение свободы на срок до двух лет. Принуждение к вступлению в брак так же будет наказывается штрафом в размере от двух до трех тысяч манатов или лишением свободы на срок до двух лет.