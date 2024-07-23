Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ

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Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на введение режима высылки иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России, сообщает ТАСС.

Согласно документу, режим высылки – это правовой режим, применяемый в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ без законных оснований, для обеспечения их выезда из РФ или приобретения законных оснований для пребывания, предусматривающий установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер федерального государственного контроля в сфере миграции.

Согласно законопроекту, иностранный гражданин, не имеющий права пребывать в РФ, будет считаться находящимся в режиме высылки со дня внесения сведений о нем в реестр контролируемых лиц. После исключения из этого реестра действие режима прекращается. Порядок применения нового режима установит МВД.

Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, имеет право получить по запросу от территориальных органов МВД информацию, содержащую основания для применения режима высылки, знакомиться с принятыми в отношении него решениями и обжаловать их. Для контролируемых лиц устанавливается несколько обязанностей. В частности, они должны информировать территориальные органы МВД о своем местонахождении и о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному самостоятельному выезду из России.

В случае неоднократного неисполнения контролируемым лицом обязанностей принимается решение о его помещении в спецучреждение и депортации. По просьбе иностранца, помещенного в спецучреждение, о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы или учебы, защитник, дипломатическое представительство или консульское учреждение государства его гражданской принадлежности.

В случае, если он является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России, либо местонахождение другого законного представителя неизвестно или он отсутствует в стране, о месте нахождения такого иностранного гражданина в кратчайшие сроки уведомляются органы опеки и попечительства. О помещении в спецучреждение несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители.