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ВОЗ заявила о высоком риске распространения полиовируса в секторе Газа

ВОЗ заявила о высоком риске распространения полиовируса в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает как высокий риск распространения полиовируса cVDPV2 в секторе Газа, где лабораторным путем было подтверждено присутствие этой инфекции в пробах из Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха.

Об этом заявил на брифинге в Женеве Аядил Саберков, руководитель группы чрезвычайного реагирования ВОЗ на оккупированных Израилем палестинских территориях.

«ВОЗ считает, что существует высокий риск распространения cVDPV2 внутри сектора Газа и в международном плане, если в ответ на эту вспышку не будут приняты быстрые и оптимальные меры», – отметил он.

Саберков напомнил, что 16 июля лабораторным путем было подтверждено присутствие в окружающей среде в секторе Газа полиовируса второго типа cVDPV2. Эта инфекция была обнаружена в шести исследованных пробах из Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха. Дальнейшее геномное секвенирование, проведенное в США, позволило сделать вывод, что «эти изоляты имеют тесную генетическую связь друг с другом, а также связаны с cVDPV2, который циркулировал в Египте во второй половине 2023 года и в последний раз был обнаружен в этой стране в пробах, собранных в декабре 2023 года», констатировал представитель ВОЗ.

Он пояснил, что, «судя по анализу генетических изменений в изолятах, этот вариант полиовируса мог быть занесен в Газу уже в сентябре 2023 года». «Важно отметить, что полиовирус был выделен из проб окружающей среды только в настоящее время и связанных случаев развития паралича не выявлено», – продолжил Саберков. Вместе с тем в Газе «эпиднадзор за острым вялым параличом не функционирует должным образом, а надзор за окружающей средой был приостановлен с 7 октября 2023 года», резюмировал специалист.

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