В Баку будут дожди и грозы

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В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 24 июля до вечера 25 июля местами ожидаются дожди, грозы.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 25 июня в отдельных местах полуострова возможны ливни.

В районах Азербайджана с дня 24 июля, начиная с горных территорий, до вечера 26 июля местами ожидаются переменные осадки, грозы. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Дашкесан-Гедабек, Карабах и Восточный Зангезур, Гянджа-Газах, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) возможны интенсивные ливни, град.

На ряде рек Большого и Малого Кавказа, а также в Лянкяран-Астаринском регионе возможны кратковременные паводки и сели.