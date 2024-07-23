Пойдёт ли Грузия в ОДКБ?

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Россия обещает помочь «Грузинской мечте» сохранить власть, если последует такая просьба, и настоятельно советует Грузии подумать о членстве в ОДКБ. Во всяком случае, как уже сообщал Minval.az со ссылкой на грузинский телеканал «Пирвели», Россия готова помочь «Грузинской мечте» сохранить власть, если Тбилиси обратится к Москве с этой просьбой. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Климов на встрече «Клуба друзей России» в Москве, в которой участвовали и грузинские прокремлевские партии. Когда журналисты поинтересовались у Климова, «готова ли Россия предотвратить попытку государственного переворота в Грузии», тот заверил: «Любой государственный переворот – это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам другое скажу, например, была попытка свержения власти в Сирии. Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью среди прочего, мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась». Говоря уже о перспективах членства Грузии в ОДКБ, Климов заметил, что «это, прежде всего, должна решать Грузия. Чтобы стать участником ОДКБ, вы должны сначала захотеть это сделать», и посоветовал «не опоздать».

Оставим в стороне, насколько «вдохновляющим» примером для Грузии может послужить Сирия. Особенно с учётом «опыта» гражданской войны, разрушенных городов и того милого обстоятельства, что территорию своей страны Башар Асад по сути не контролирует. Важно другое. Формально «Грузинская мечта» в форуме друзей России не участвовала. Но в том, что свои предложения Андрей Климов адресовал именно «мечтателям», сомнений нет. Но будут ли они приняты?

А вот здесь всё не так просто. Да, сегодня между Грузией и её недавними западными союзниками нарастают разногласия. В СМИ выплескиваются сенсационные подробности то о подготовке государственного переворота, то о попытке покушения на Бидзину Иванишвили и других лидеров «Грузинской мечты». Понятно, что в Грузии нарастает разочарование: Запад не просто не оправдал надежд, но даже не выполняет своих прямых обещаний, особенно в сфере безопасности. Но тем не менее антизападные решения «мечтателей» вызывают в Грузии волну протестов. И пока что речь идёт о финансовом контроле над НПО. Но при этом между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. По общеизвестной причине: Россия держит под оккупацией 20% грузинской территории и объявила созданные в Сухуми и Цхинвали оккупационные режимы «независимыми государствами». И вот это уже придает совершенно другое прочтение всем попыткам Москвы «навести мосты» с Тбилиси.

В Тбилиси об этом говорили неоднократно: посольство России в Грузии должно быть одно, а не три. В переводе: пока Москва признает оккупационные режимы в Сухуми и Цхинвали «независимыми государствами», никакого посольства России в Грузии не будет. И это не тот вопрос, через который грузинская общественность легко переступит. Здесь могут до хрипоты спорить о достоинствах и недостатках программы реформ Саакашвили, но территория – это тот вопрос, по которому в грузинском обществе наличествует консенсус. Это могут игнорировать разного рода крошечные маргинальные партии, но не серьёзные политические силы. Тем более трудно представить себе сближение Грузии с ОДКБ без восстановления её суверенитета над Сухуми и Цхинвали.

Теоретически Москва могла бы отказаться от поддержки сепаратистов в этих регионах и вместо двух «осколков» заполучить Грузию целиком. Но это в теории. А на практике «сдавать» своих сателитов Кремлю вряд ли захочется. Особенно после обидного провала в Карабахе, где войну проиграл его некогда любимый форпост — Армения. Ереване обижаются на Россию, но к «красным линиям» даже не приблизились. В такой ситуации добровольно отказаться от Сухуми и Цхинвали — это нереальный сценарий. На фоне планов перебазировать в Очамчиру остатки Черноморского флота – тем более.

А значит, планы «заманить» Грузию в ОДКБ в обозримом будущем так и останутся планами.

Нурани, политолог