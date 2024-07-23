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В WhatsApp появилась новая функция, которая работает без интернета

В WhatsApp появилась новая функция, которая работает без интернета

В бета-версии WhatsApp для iPhone обнаружили функцию, позволяющую обмениваться файлами с людьми, находящимися поблизости, без использования интернета. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 24.15.10.70, которую можно загрузить в TestFlight. Аналогичная функция, позволяющая передавать документы, фотографии, видео и другие файлы между устройствами, расположенными в непосредственной близости, ранее была замечена в тестовой версии мессенджера на Android. Однако в отличие от Android-версии, где для обнаружения близлежащих устройств используется метод автоматического обнаружения, в iOS-версии для обмена файлами нужно отсканировать QR-код.

Предполагается, что нововведение значительно упростит процесс передачи больших файлов, таких как фотографии и видео в высоком разрешении, что будет должны оценить пользователи с нестабильным или дорогим интернет-соединением.

Функция будет доступна на Android и iOS и получит сквозное шифрование для защиты передаваемых данных. Нововведение пока находится на ранней стадии разработки, поэтому дата ее появления в мессенджере не раскрывается.

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