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В ГЭЦ Азербайджана создается Наблюдательный совет

В ГЭЦ Азербайджана создается Наблюдательный совет

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) создается Наблюдательный совет в составе 5 членов, включая председателя.

Это отражено в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе «О совершенствовании деятельности Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики».

Руководство деятельностью Государственного экзаменационного центра будет осуществлять правление в составе 3 членов.

Утвержден состав Наблюдательного совета Государственного экзаменационного центра:

председатель Наблюдательного совета

Фарах Алиева – заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

члены Наблюдательного совета

Эльнур Алиев – первый заместитель министра экономики Азербайджана.

Идрис Исаев – заместитель министра науки и образования Азербайджана.

Азер Байрамов – заместитель министра финансов Азербайджана.

Анар Керимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.

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