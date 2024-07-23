В ГЭЦ Азербайджана создается Наблюдательный совет

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) создается Наблюдательный совет в составе 5 членов, включая председателя.
Это отражено в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым указе «О совершенствовании деятельности Государственного экзаменационного центра Азербайджанской Республики».
Руководство деятельностью Государственного экзаменационного центра будет осуществлять правление в составе 3 членов.
Утвержден состав Наблюдательного совета Государственного экзаменационного центра:
председатель Наблюдательного совета
Фарах Алиева – заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики
члены Наблюдательного совета
Эльнур Алиев – первый заместитель министра экономики Азербайджана.
Идрис Исаев – заместитель министра науки и образования Азербайджана.
Азер Байрамов – заместитель министра финансов Азербайджана.
Анар Керимов – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана.