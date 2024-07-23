Самир Шарифов и Александр Грушко обсудили проблематику отношений с ЕС и НАТО

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Замглавы МИД РФ и Азербайджана Александр Грушко и Самир Шарифов обсудили проблематику отношений с Евросоюзом и НАТО, а также текущую обстановку на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Стороны обсудили текущую обстановку на Южном Кавказе и в сопредельных регионах. Проведен обмен мнениями по проблематике ЕС и НАТО, ситуации в ОБСЕ и региональной деятельности Совета Европы. Затронут ряд двусторонних и международных тем, представляющих взаимный интерес», – сообщили в министерстве.

В МИД РФ отметили, что встреча прошла в «традиционно дружественной и доверительной атмосфере, соответствующей духу российско-азербайджанского союзничества».