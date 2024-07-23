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Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям

Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям

Россия готова помочь «Грузинской мечте» сохранить власть, если Тбилиси обратится к Москве с этой просьбой, – по сообщению телеканала «Пирвели», такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Климов на встрече «Клуба друзей России» в Москве.

Как сообщает телеканал «Пирвели», журналист спросил Андрея Климова, «готова ли Россия предотвратить попытку государственного переворота в Грузии». В ответ Климов провел параллель с Сирией, приведя в пример Башара Асада, и заявил, что те, кто обращается к России, получают военную помощь. «Любой государственный переворот – это вмешательство внешних сил во внутренние дела другого государства, что является нарушением Устава ООН. Я вам другое скажу, например, была попытка свержения власти в Сирии. Когда законное правительство Асада обратилось к нам за военной помощью среди прочего, мы предоставили им эту помощь, и, как вы знаете, ситуация в Сирии стабилизировалась», – цитирует Климова телекомпания «Пирвели».

На встрече также присутствовал Мамука Пипия, лидер пророссийской партии «Солидарность ради мира». Как сообщает ТВ «Пирвели», было объявлено, что Грузия присоединилась к клубу друзей России. Эта прокремлевская партия лоббирует восстановление дипломатических отношений между Россией и Грузией.

Комментируя перспективу вступления Грузии в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Климов, по цитате телеканала «Пирвели», заявил: «это, прежде всего, должна решать Грузия. Чтобы стать участником ОДКБ, вы должны сначала захотеть это сделать. ОДКБ – это открытая система, и на эту организацию должны рассчитывать все страны, желающие жить по ее правилам. Предложение Владимира Путина заключается в создании общей системы безопасности на Евразийском континенте. Грузия – страна Евразийского континента, она может это сделать. Может быть стремление к этому, понимание этой темы уже есть у других наших соседей, Индии, Китая и других, главное не опоздать».

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