Договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана готов спустя 2,5 года

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Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, историческое подписание состоится в скором времени. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«В ходе состоявшихся в Москве 21 июня весьма продуктивных консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран удалось финализировать его текст. По их итогам условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию в рамках одного из ближайших двусторонних контактов на высшем уровне. Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», – сказал замминистра.

«Редакционная работа над столь солидным документом, призванным повысить статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжалась без малого два с половиной года, и сегодня ее можно считать завершенной», – отметил Руденко.