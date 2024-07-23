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Народный артист Агададаш Агаев метнул топор в охранника частной клиники, но ранил уборщицу (видео)

Народный артист Агададаш Агаев метнул топор в охранника частной клиники, но ранил уборщицу (видео)

Народный артист Азербайджана Агададаш Агаев ранил топором сотрудницу частного медицинского учреждения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, согласно информации, инцидент произошел во время ссоры Агаева с Н.Джалиловым, охранником одного из медучреждений в Бинагадинском районе столицы.

По информации МВД, 22 июля Джалилов обратился в полицию и сообщил, что около 7 часов того же дня Агададаш Агаев использовал в его адрес нецензурную лексику и оскорбил его, а также угрожал топором.

Джалилов упомянул, что народный артист бросил в него топор, который попал в ногу уборщицы клиники Н.Пашаевой и ранил ее.

По факту ведется расследование в Бинагадинском РУП.

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