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Трамп выигрывает у Харрис в первых опросах после выхода Байдена из гонки

Трамп выигрывает у Харрис в первых опросах после выхода Байдена из гонки

Камала Харрис проигрывает Дональду Трампу в первых опросах после того, как Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Согласно совместному опросу On Point Politics и SoCal Research, который был проведен среди 800 потенциальных избирателей, 51% респондентов заявил, что проголосует за Трампа, а Харрис выбрали бы 43%. 6% опрошенных не смогли определиться с выбором.

Опрос, проведенный Morning Consult, показал, что за Трампа проголосовало бы 47% избирателей, а за Харрис — 45%.

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