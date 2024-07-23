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СМИ: Пелоси подталкивала Байдена к выходу из гонки

СМИ: Пелоси подталкивала Байдена к выходу из гонки

Экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в решении действующего американского лидера Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Пелоси сыграла решающую роль в деликатном подталкивании Байдена к выходу из гонки (…) Всякий раз, когда вопрос о снятии его кандидатуры начинал утихать, она подливает масла в огонь», — передает телеканал слова источников, которые предпочли остаться анонимными.

Авторы материала отмечают, что Пелоси никогда публично не призывала Байдена выйти из президентской гонки, так как это могло заставить его стать «непреклонным и не отступать». Вместо этого она «тихо и методично» проводила беседы с конгрессменами и спонсорами Демократической партии, чтобы повлиять на их мнение.

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