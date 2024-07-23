Число погибших в Газе превысило 39 тысяч человек

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Число палестинцев, погибших в результате непрекращающихся с 7 октября 2023 года израильских атак в блокированном секторе Газа, увеличилось до 39006. Об этом говорится в сообщении палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа.

За минувшие сутки израильская армия совершила три акта массового убийства в различных частях сектора Газа, жертвами которых стали 23 палестинца. Кроме того, еще 91 человек получили ранения, говорится в сообщении.

Таким образом, общее число раненых с 7 октября достигло 89 818, отметили в Минздраве Газы.