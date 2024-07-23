Хиллари Клинтон призывает жертвовать в пользу Камалы Харрис

54 Просмотров

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в соцсетях опубликовала призыв о сборе средств для президентской кампании вице-президента Камалы Харрис.

Об этом сообщает CNN.

Она призвала сторонников «стать сегодня частью этой исторической кампании».

Кроме того, Клинтон назвала Харрис «блестящим прокурором», который сможет обосновать дело против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

CNN уточняет, что экс-президент США Билл Клинтон также поддержал выдвижение Камалы Харрис в президенты.