Еще одно пророчество Жириновского: Байден развалит Америку (видео)

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Пользователи соцсетей продолжают вспоминать пророческие, по их мнению, высказывания покойного Владимира Жириновского.

«Байден – слишком большое зло. Он за «левых». Нам же свои «левые» надоели. «Левые» в Китае, Европе и т.д. В этом смысле Трамп все-таки выступает за более здоровые силы американского общества. Поэтому Трамп лучше будет защищать большинство жителей Америки. А Байден развалит Америку», – утверждал Жириновский.

«В этом смысле нам был бы выгоден Байден с точки зрения общих международных отношений. Но у него налицо болезнь Альцгеймера – он все забывает. Трамп победит 3-го ноября, мы в этом уверены. Это станет для него последним сроком», – выражал уверенность он.

