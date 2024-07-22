Рамасвами допускает выдвижение Мишель Обамы вместо Байдена

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Демократическая партия США может выдвинуть своим кандидатом в президенты США вместе Джо Байдена бывшую первую леди Мишель Обаму. О сопернице Камалы Харрис рассказал выбывший из гонки американский бизнесмен Вивек Рамасвами.

«Как человек, который год назад предсказал, что Байден не будет кандидатом, я предсказываю, что Камала Харрис также не будет кандидатом. Я бы не стал исключать, что в конце концов выдвинут Мишель Обаму», — высказал своё мнение политик в интервью телекомпании Fox News.

Сам же он уверен в победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, поэтому не видит большой разницы в выборе демократов.