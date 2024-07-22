Товарооборот между Азербайджаном и Египтом вырос почти в 5 раз

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Товарооборот между Азербайджаном и Египтом за первые шесть месяцев этого года увеличился в 4,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии, посвященном Национальному дню Египта.

«Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет в июне этого года открыл новую страницу в истории нашего сотрудничества», – сказал он.

Рашад Набиев отметил, что в этом году страны отмечают 32-ю годовщину установления дипломатических отношений.

«За тридцать два года было подписано 49 двусторонних документов, что позволило еще больше укрепить отношения между нашими странами», – сказал он.

По его словам, ведутся переговоры с египетскими перевозчиками об открытии прямых рейсов в Азербайджан. «Сотрудничество между нашими странами включает в себя и сферы культуры и туризма», – сказал он.

Министр отметил, что после пандемии за последние два года количество туристов, путешествующих из Египта в Азербайджан, удвоилось. Число граждан Азербайджана, путешествующих в Египет, увеличилось почти в 3 раза.

«Прямые рейсы могут еще больше увеличить эти цифры. В настоящее время «Азербайджанские авиалинии» выполняют 2 прямых рейса между Баку и Шарм-эль-Шейхом», – добавил Набиев.