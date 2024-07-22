Globes: Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль

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Импорт израильской нефти из Азербайджана в первом полугодии 2024 года подскочил на 55%. Импорт составил 1,583 миллиона тонн на сумму около 989 миллионов долларов. Об этом пишет израильский новостной сайт Globes.

Несмотря на войну в секторе Газа и то, как азербайджанская нефть экспортируется в Израиль по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, в конце которого нефть загружается на танкеры из Турции в порт Хайфа, Израиль поднялся с третьего места в таблице экспорта азербайджанской нефти в первой половине прошлого года на второе место в этом году. В целом за январь-июнь на долю Израиля приходилось 14% экспорта нефти Азербайджана. Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль наряду с Казахстаном.