Путин наградил уроженца Баку орденом Дружбы |
Испанский полковник утверждает о гибели британских и французских военных в Одессе |
США продолжают работать над мирным соглашением между Баку и Ереваном |
Ушел из жизни Сафа Мирзоев |
Cumhuriyet: США хотят открыть на границе с Арменией второй фронт против России |
Стражи порядка обезвредили Ахмедова, взявшего в заложники ребенка |
США впервые разместили стратегические бомбардировщики рядом с украинской границей (фото) |
Баку осудил решение ЕС отправить военную помощь Еревану |
Соцобеспечение журналистов в Азербайджане улучшится |
Главное Экономика

Globes: Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль

Globes: Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль

Импорт израильской нефти из Азербайджана в первом полугодии 2024 года подскочил на 55%. Импорт составил 1,583 миллиона тонн на сумму около 989 миллионов долларов. Об этом пишет израильский новостной сайт Globes.

Несмотря на войну в секторе Газа и то, как азербайджанская нефть экспортируется в Израиль по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, в конце которого нефть загружается на танкеры из Турции в порт Хайфа, Израиль поднялся с третьего места в таблице экспорта азербайджанской нефти в первой половине прошлого года на второе место в этом году. В целом за январь-июнь на долю Израиля приходилось 14% экспорта нефти Азербайджана. Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль наряду с Казахстаном.

Теги:
Из этой рубрики
Товарооборот между Азербайджаном и Египтом вырос почти в 5 раз
Экономика

Товарооборот между Азербайджаном и Египтом вырос почти в 5 раз

2024/07/22, 23:10
Globes: Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль
Экономика

Globes: Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль

2024/07/22, 22:48
AZAL вводит новшество для отправляющихся в Нахчыван
Экономика

AZAL вводит новшество для отправляющихся в Нахчыван

2024/07/22, 18:57
Увеличилось число резидентов Агдамского промпарка
Экономика

Увеличилось число резидентов Агдамского промпарка

2024/07/22, 18:01
Украина договорилась о реструктуризации долга
Экономика

Украина договорилась о реструктуризации долга

2024/07/22, 17:47
Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом из-за приостановки транзита российской нефти
Экономика

Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом из-за приостановки транзита российской нефти

2024/07/22, 17:07
За полгода Счетная палата выявила в Азербайджане финансовые нарушения на 91 млн манатов
Экономика

За полгода Счетная палата выявила в Азербайджане финансовые нарушения на 91 млн манатов

2024/07/22, 16:20
Азербайджан должен создать хранилище в 250 МВт для интеграции 2 ГВт зеленой энергии
Экономика

Азербайджан должен создать хранилище в 250 МВт для интеграции 2 ГВт зеленой энергии

2024/07/22, 15:07
Арраис Исаак: Китай сильно заинтересован в Азербайджане, и сегодня эти страны - стратегические партнеры 
Экономика

Арраис Исаак: Китай сильно заинтересован в Азербайджане, и сегодня эти страны – стратегические партнеры 

2024/07/22, 11:37