Встреча Эрдогана и Асада может пройти в Москве

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Первая с 2011 года встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может состояться в Москве. С таким утверждением выступила газета Daily Sabah, ссылаясь на источник, отметив, что переговоры, предварительно, могут состояться в августе.

По информации издания, на встречу может быть приглашен премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, а Иран, скорее всего, на нее не пригласят.

Daily Sabah уточняет, что вопрос вывода турецких войск с севера Сирии решено обсудить позже, а одним из основных на первой встрече будут вопросы двусторонней торговли.

Власти Турции пока не комментируют эту информацию.