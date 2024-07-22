ЕС приступает к переговорам с Арменией об отмене визового режима

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Главы МИД стран ЕС приняли решение начать переговоры с Арменией об отмене визового режима, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

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«Министры приняли два исторических для отношений с Арменией решения. Они утвердили решение о начале переговоров об отмене визового режима и приняли программу предоставления военной помощи Армении из Европейского фонда мира на 10 млн евро», – сообщил Боррель.

Ранее Совет ЕС сообщил, что эта программа предусматривает поставки Еревану палаток для армянской армии.