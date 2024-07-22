Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку |
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео) |
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине |
Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+) |
Белый дом: Байден доработает до конца своего срока |
Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ |
Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте |
Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям |
Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США |
Главное Общество

В Хырдалане ребенок погиб под колесами поезда

В Хырдалане ребенок погиб под колесами поезда

22 июля около 19:50 скорый пассажирский поезд ЗАО ”Азербайджанские железные дороги» (АЖД) на станции Хырдалан сбил ребенка, выбежавшего на пути.

Согласно информации АЖД, несмотря на экстренное торможение из-за малого расстояния избежать инцидента не удалось.

«С прискорбием сообщаем, что несмотря на немедленный вызов бригады скорой помощи сотрудниками станции, несовершеннолетний скончался от полученных тяжелых травм. Выражаем глубокие соболезнования семье несовершеннолетнего. Аллах рехмет елесин!», – подчеркивается в сообщении.

В АЖД еще раз призвали пересекать железнодорожные пути только в установленных местах и на пешеходных переходах: «Соблюдение правил – долг каждого гражданина, особенно родители должны подавать пример своим детям, соблюдая правила дорожного движения, не оставлять детей без присмотра и не подвергать их жизнь опасности».

Теги:
Из этой рубрики
В Абшеронском районе мужчина совершил суицид после убийства своего брата (фото)
Общество

В Абшеронском районе мужчина совершил суицид после убийства своего брата (фото)

2024/07/23, 22:53
Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+)
Общество

Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+)

2024/07/23, 21:43
Народный артист Агададаш Агаев стал фигурантом уголовного дела (обновлено, видео)
Общество

Народный артист Агададаш Агаев стал фигурантом уголовного дела (обновлено, видео)

2024/07/23, 19:38
Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте
Общество

Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте

2024/07/23, 18:42
В Азербайджане при попытке бегства из страны задержаны граждане Китая
Общество

В Азербайджане при попытке бегства из страны задержаны граждане Китая

2024/07/23, 17:54
В Самур-Абшеронском канале утонул ребенок
Общество

В Самур-Абшеронском канале утонул ребенок

2024/07/23, 17:40
В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение
Общество

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

2024/07/23, 17:28
В Азербайджане отныне будет наказываться и принуждение к вступлению в брак мужчин
Общество

В Азербайджане отныне будет наказываться и принуждение к вступлению в брак мужчин

2024/07/23, 17:15
В Азербайджане задержан хакер, совершивший кибератаки на серверы различных учреждений
Общество

В Азербайджане задержан хакер, совершивший кибератаки на серверы различных учреждений

2024/07/23, 16:39