Венгрия отказалась снимать вето на разблокирование денег для Киева

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Страны ЕС не достигли договоренности о разблокировании денег из Европейского фонда мира на оружие для Киева, Венгрия отказалась снимать вето. Об этом заявил журналистам глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

«Эти средства остаются заблокированными одной страной, – сказал он. – Это постыдно. Это не мешает Украине получать оружие. Эти деньги должны были пойти странам ЕС, которые уже передали свое оружие Украине. Страны ЕС не получат компенсации [за уже переданные вооружения]. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», – сказал Боррель.