Бесславно завершилась 30-летняя карьера друга армян в конгрессе США: Менендес подал в отставку |
Роспропагандист разразился антиазербайджанской провокацией (видео) |
Галузин и Шарифов обсудили урегулирование конфликта в Украине |
Жуткие кадры расстрела азербайджанцев с миллионом долларов на украинской границе (фото 18+) |
Белый дом: Байден доработает до конца своего срока |
Азербайджан не пригласил на выборы наблюдателей ПАСЕ |
Азербайджан в списке The Henley Passport Index обосновался на 69-м месте |
Россия зазывает Грузию в ОДКБ и обещает помощь властям |
Проармянский взяточник Боб Менендес может быть исключен из Сената США |
Главное Мир

Гражданина Германии казнили в Беларуси

Гражданина Германии казнили в Беларуси

Приговоренный в Беларуси к расстрелу гражданин Германии Рико Кригер, обвиненный по шести уголовным статьям и работе на Службу безопасности Украины (СБУ) не стал обжаловать приговор, он вступил в силу. Об этом сообщило издание «СБ.Беларусь сегодня».

Минский областной суд признал его виновным в совершении взрыва на железной дороге с целью оказания воздействия на принятие решений органами власти и устрашения населения. Отмечается, что его курировал СБУ.

Помимо этого, Кригер обвинялся в терроризме, агентурной деятельности, незаконном хранении оружия, участии в экстремистском формировании и наемничестве.

Теги:
Из этой рубрики
Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки
Мир

Харрис опережает Трампа после выхода Байдена из гонки

2024/07/24, 09:23
Запущенный из КНДР шар с мусором упал у офиса президента Южной Кореи
Мир

Запущенный из КНДР шар с мусором упал у офиса президента Южной Кореи

2024/07/24, 09:02
Сель в Кыргызстане нанес серьезный ущерб инфраструктуре (фото, видео)
Мир

Сель в Кыргызстане нанес серьезный ущерб инфраструктуре (фото, видео)

2024/07/24, 00:43
Кадыров решил разобраться с ситуацией вокруг захвата Wildberries (видео)
Мир

Кадыров решил разобраться с ситуацией вокруг захвата Wildberries (видео)

2024/07/24, 00:34
Клуни выступил в поддержку Камалы Харрис
Мир

Клуни выступил в поддержку Камалы Харрис

2024/07/24, 00:18
Злоумышленники похитили в Армении россиянина
Мир

Злоумышленники похитили в Армении россиянина

2024/07/23, 23:35
Перед Олимпиадой во Франции наблюдается всплеск ковида
Мир

Перед Олимпиадой во Франции наблюдается всплеск ковида

2024/07/23, 23:23
Гутерриш настаивает на "олимпийском перемирии"
Мир

Гутерриш настаивает на «олимпийском перемирии»

2024/07/23, 22:41
Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки (видео)
Мир

Байден впервые появился на публике после выхода из президентской гонки (видео)

2024/07/23, 22:06