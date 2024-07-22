Гражданина Германии казнили в Беларуси

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Приговоренный в Беларуси к расстрелу гражданин Германии Рико Кригер, обвиненный по шести уголовным статьям и работе на Службу безопасности Украины (СБУ) не стал обжаловать приговор, он вступил в силу. Об этом сообщило издание «СБ.Беларусь сегодня».

Минский областной суд признал его виновным в совершении взрыва на железной дороге с целью оказания воздействия на принятие решений органами власти и устрашения населения. Отмечается, что его курировал СБУ.

Помимо этого, Кригер обвинялся в терроризме, агентурной деятельности, незаконном хранении оружия, участии в экстремистском формировании и наемничестве.