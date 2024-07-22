СМИ Украины коснулись выступления Ильхама Алиева в Шуше

609 Просмотров

Мнения, высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июля в ходе выступления на церемонии открытия Второго Шушинского глобального медиафорума на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией», и подробные ответы главы государства на вопросы журналистов, международных экспертов и политологов из различных стран мира широко освещаются в украинских СМИ.

В статьях, опубликованных в государственном информационном агентстве «Укринформ», «Европейской правде», Корреспондент.net, «Факти» и других новостных порталах, приводятся высказывания главы государства об отношениях с Арменией, роли Азербайджана в энергоснабжении Европы, увеличении газового экспорта.

Как пишет «Укринформ», президент Ильхам Алиев отметил, что согласовано 80–90 процентов текста мирного соглашения, который сейчас прорабатывается между Азербайджаном и Арменией. Противоположной стороне пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии, связанной с так называемым Нагорным Карабахом, что открыло путь к нормализации.

Издание «Европейская правда» также сообщает, что президент Азербайджана подчеркнул важность двух вопросов для успешного завершения мирного процесса – обращения Армении вместе с Азербайджаном в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы и внесения поправок в Конституцию Армении.

Новостные порталы Корреспондент.net и «Факти» акцентировали внимание на словах главы нашего государства о проведении переговоров по транспортировке азербайджанского газа в Европу. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Украина и Евросоюз обратились к Азербайджану с просьбой оказать содействие в продлении контракта с Россией о поставках природного газа после истечения его действующего срока, отмечается в статьях упомянутых изданий.